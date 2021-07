Agrigento, al via ciclo disinfestazione dal 5 al 9 luglio

Ad Agrigento a partire dalle ore 24:00 e fino alle ore 6:00 dei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 luglio sarà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida degli insetti, 4°ciclo, secondo il calendario allegato.

Gia effettuati 3 cicli:

-primo ciclo LARVICIDA,

-secondo ADULTICIDA,

-terzo RICHIAMO LARVICIDA.

Il quinto trattamento, anche questo ADULTICIDA, sarà effettuato a fine luglio.

I cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni, non circolare o sostare in ambienti aperti durante e fino ad almeno un’ora dopo l’esecuzione del trattamento, non esporre biancheria e a coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione disinfestante, tenere animali domestici all’interno delle abitazioni.