Aiuta i Carabinieri ad arrestare pusher: minacciato di morte

Arrestato per spaccio di droga nei pressi di Porta di Ponte ad Agrigento, torna in libertà dopo ventiquattro ore e minaccia il commerciante che aveva aiutato i carabinieri: “Preparati a morire”. E’ successo nella Città dei Templi dove un ventiduenne originario del Gambia è stato denunciato per minacce.

L’uomo, domiciliato presso una comunità di Via Venezuela, era stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento due giorni fa e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo la convalida del provvedimento è stato rimesso in libertà e non ci ha pensato due volte a ritornare nello stesso luogo e minacciare di morte il commerciante che aveva aiutato i militari dell’Arma.