Campobello di Licata, il 9° Fratelli di Scena si svolgerà nella Valle delle Pietre Dipinte

Dopo circa due anni di inattività forzata, finalmente, gradualmente si torna alla vita normale.

Lo fa anche il teatro proponendo, non con pochi sacrifici, il ritorno alla normalità.

Infatti, in edizione straordinaria il 9° Fratelli di Scena – Premio Carmelo Graci – avrà luogo presso la Valle della Divina Commedia di Campobello di Licata.

Lillo Ciotta –direttore artistico dell’evento:

Siamo contenti di poter ridare il teatro al pubblico del nostro territorio, e nel contempo, di dare un pubblico reale e presente alle compagnie che si esibiranno. Questa è la condizione ottimale per fare teatro.

Il teatro è stato fin troppo tempo in castigo dietro alla lavagna, adesso è arrivato il momento di dare sfogo agli spettatori e ai teatranti, di sprigionare tutte le energie positive per rendere l’estate 2021 semplicemente “normale”.

Abbiamo voluto ulteriormente incrementare la proposta qualitativa degli spettacoli, infatti, oltre alle compagnie storiche che ormai da anni ci accompagnano “Antidoto” di Gela, “Medea” di San Cataldo e “Trinaura” di Siracusa, siamo andati a “pescare” anche in altre province siciliane con le proposte artistiche de “I TrequArtisti” di Catania e la compagnia “G.T. A. Maio” di Messina.

Siamo particolarmente grati all’amministrazione comunale di Campobello guidata da Giovanni Picone che, nonostante i lavori di sistemazione della Valle in corso d’opera, sta facendo di tutto affinchè il 16 luglio alle ore 21 si apra il sipario sul Festival. Il grazie va anche alle aziende che da nove anni sostengono il Festival e che, nonostante i danni subiti dalla pandemia, hanno voluto incoraggiare il nostro operato. Il nostro grazie più intenso lo dedichiamo ai nostri spettatori che continuano a darci fiducia, linfa vitale che rende il “Fratelli di Scena” l’evento teatrale di riferimento del nostro territorio.

Le serate saranno occasione di piacevoli incontri tra vecchi amici e conoscenti che da qualche anno si sono persi tra le restrizioni dovute al Covid-19.

Per la sicurezza di tutti abbiamo previsto l’applicazione delle norme anti Covid-19: distanziamento dei posti a sedere, sanificazione delle sedie, sanificazione e igienizzazione e controllo della temperatura corporea delle persone attraverso il sistema tunnel SafeGate Pro della SmartProjects di Pescara.

Infine, grazie alla generosa partecipazione della Scuola di Formazione Euroform di Canicattì, avremo modo di gustare i piatti saporiti da loro creati.

Per la serata finale, in programma per il 31 luglio, il nostro amico Tano Avanzato guiderà e racconterà al pubblico il “Viaggio pittorico di Dante” attraverso i tre regni dell’oltretomba.