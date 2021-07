Lite tra marito e moglie culmina nel sangue

Il personale delle Volanti di Catania è intervenuto in una via del quartiere San Giorgio, in seguito a una segnalazione per lite in famiglia, ha accertato che la lite tra i due conviventi era culminata con un’aggressione alla donna da parte del compagno, nonostante la presenza del figlio minore.

Numerose ferite al volto e al capo

Gli agenti hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza con cui la donna è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. A seguito dell‘aggressione subita, ha riportato una prognosi di 30 giorni a causa delle numerose lesioni al volto e al capo. Dei fatti veniva informato il Pm di turno che ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari, in attesa della convalida. La donna, unitamente al figlio minore, è stata ospitata presso una struttura protetta.

