Realmonte, al via servizio civile: 12 giovani a tutela di ambiente e società

Ha preso il via stamane al comune di Realmonte il servizio civile. Sei giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni, saranno impegnati in attività inerenti la cura e manutenzione del centro urbano e supporto all’igiene urbana con attività di piccolo diserbamento e spazzamento, realizzazione di recinzioni, muretti a secco, staccionate, installazione di nuova cartellonistica e segnaletica esplicativa e indicativa il miglioramento dello stato dei luoghi, della fruizione turistica e fatto non trascurabile, la diffusione di una cultura e di una consapevolezza del valore della tutela ambientale, risorsa per una migliore qualità della vita, per lo sviluppo ecocompatibile e la valorizzazione di percorsi naturalistici e della fruibilità di aree e parchi naturali.

Altri sei ragazzi saranno invece impegnati durante il periodo estivo in attività ludico-ricreative rivolte ai bambini diversabili e durante il periodo invernale, invece, attività di tutoraggio scolastico ,Bisogni Educativi Speciali (BES) o di inserimento socio-culturale. Saranno presenti all’interno della scuola a supporto degli alunni che presentano disabilità o disturbi dell’apprendimento. Il servizio della durata di un anno, si svolge dalle 9 alle 14 dal lunedi al venerdi .

“Il comune ha promosso i due percorsi con l’impiego dei giovani del servizio civile- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – con l’obiettivo di creare presso queste giovani generazioni l’etica del lavoro e della responsabilità verso la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e favorire l’integrazione solidale tra diversi contesti di vita ,promuovendo la partecipazione attiva del volontario nella comunità di appartenenza e l’accrescimento della dimensione professionale”