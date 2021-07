Vaccini, ad Agrigento scende in campo l’esercito

Personale sanitario delle Forze Armate e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento insieme per potenziare le azioni della campagna vaccinale anticovid-19 sul territorio provinciale. Da alcuni giorni un team dell’Esercito Italiano composto da medici ed infermieri sta coadiuvando i sanitari ASP nella somministrazione delle dosi presso i diversi centri vaccinali aziendali. Il prezioso supporto alla profilassi fornito dai militari rientra nell’ambito dell’accordo nazionale EOS a sostegno delle regioni recepito e ben accolto anche nel territorio agrigentino.

“La Difesa – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – continua a garantire il suo contributo a vantaggio dei cittadini nelle azioni di contrasto alla pandemia. Ho più volte detto che si tratta di una vera e propria battaglia e, non a caso, il personale militare è al nostro fianco per combatterla con ogni forza”.

In questa fase, grazie alla disponibilità garantita dal tenente colonnello medico Angelo Barna, responsabile del coordinamento con la Sanità regionale, vengono da subito impiegati ventiquattro medici ed infermieri dell’Esercito. I team sono complessivamente sei da quattro unità ciascuno e integrano il personale ASP coprendo il territorio provinciale.