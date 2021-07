Agguato nelle campagne di Falconara: 55enne di Licata gravemente ferito

Agguato nella zona del litorale di Falconara, territorio di Butera (Cl) ma frequentatissima ed amatissima di moltissimi licatesi.

Un bracciante agricolo di 55 anni, incensurato, è stato raggiunto da più proiettili sparati da uno sconosciuto, uno dei quali lo ha centrato al volto.

L’uomo era a bordo della sua macchina e percorreva una strada poderale di contrada Falconara, nelle campagne comprese tra Licata e Butera quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Immediati i soccorsi per l’uomo che adesso si trova ricoverato in ospedale, al San Giacomo d’Altopasso a Licata, e sottoposto in questo momento a delicato intervento chirurgico.

Ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della stazione di Butera e quelli della compagnia di Gela.