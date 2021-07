FlixBus potenzia la rete nell’Agrigentino

A poche settimane dal primo potenziamento delle tratte con l’isola, FlixBus torna ad ampliare i collegamenti con la Sicilia, per offrire a chi parte dalla regione un servizio di mobilità ancora più capillare e supportare, al tempo stesso, la ripresa delle attività turistiche sul territorio, offrendosi come soluzione preferenziale per i visitatori in arrivo dall’Italia continentale.

Il rafforzamento della rete degli autobus verdi coinvolge sia le grandi città siciliane, che potranno giovare di nuovi collegamenti con molte destinazioni del centro e Nord Italia e nuove connessioni con le altre aree del Mezzogiorno, sia le piccole località costiere e dell’entroterra, che potranno beneficiare per l’intero periodo estivo di un incremento dei flussi turistici dalle altre regioni.

Secondo un’indagine Istat, infatti, questa estate più di 9 Italiani su 10 trascorreranno le vacanze in Italia, e 6 su 10 si sposteranno fuori regione. Coerentemente con questa tendenza, e in linea con l’attrattività turistica della Sicilia, FlixBus punta ora a rendere ancora più accessibile il suo territorio, con l’obiettivo di valorizzarne l’immenso patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

Nell’ambito del potenziamento di rete in corso, la provincia di Agrigento assiste a un incremento rilevante dei collegamenti con l’Italia continentale. Ai collegamenti già operativi fra il capoluogo e Canicattì e importanti centri del Paese quali Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze si affiancano nuove rotte che collegheranno Menfi , Montallegro , Siculiana e Porto Empedocle con Villa San Giovanni e Roma. In questo modo, il litorale potrà giovare di nuovi arrivi non solo dalla Calabria e dalla Capitale, ma da tutta Italia e dall’estero grazie alla possibilità di interconnessioni.

Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.