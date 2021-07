Focus Group e Luce onlus insieme contro ogni forma di violenza

Il Comune di Aragona e le Associazioni “Focus Group” Onlus e “Luce” Onlus di Agrigento dal 2003 enti gestori del Centro Antiviolenza e Anti-Stalking “Telefono Aiuto” di Agrigento, insieme per promuovere le finalità e le strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno molto diffuso nella nostra società della violenza domestica e dello stalking e contro ogni forma di disagio, violenza e discriminazione ed al potenziamento della Rete Territoriale Antiviolenza del Telefono Aiuto. Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto fra i tre enti rappresentati, rispettivamente, dal Sindaco Giuseppe Pendolino, dalla Presidente dell’associazione Focus Group Antonella Gallo Carrabba, dalla Dott.ssa Valeria Patti per l’associazione culturale “Luce”.

“Un protocollo – dichiara il Sindaco Pendolino – volto a sviluppare azioni comuni, mirati percorsi educativi, informativi e formativi per gli operatori sociali e comunali, per le famiglie e nelle scuole. Percorsi finalizzati all’emersione del fenomeno e dunque per facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno alle vittime di violenza e di stalking. In quanto questo fenomeno comprende tutti gli atti di violenza diretti contro una donna in quanto tale, e provoca, in chi li subisce, importanti danni alla salute psico-fisica e l’aggravamento delle situazioni di vulnerabilità e di esclusione sociale, anche nei confronti di minori eventualmente coinvolti e il sostegno e l’eventuale protezione delle donne e dei minori che hanno vissuto o vivono in contesto di violenza domestica, è individuato come una priorità che richiede un intervento coerente e costante che coinvolge tutti gli attori della comunità.”

Presenti anche il Dott. Giorgio Patti e la Dott.ssa Caramazza, nonché per il Comune di Aragona il dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali, Geom. Giovanni Papia e gli Assessori Mariella Sardo e Stefania Di Giacomo Pepe, con delega alle Pari Opportunità, la quale ha voluto fortemente la sottoscrizione di tale protocollo.

La denominazione generica “Telefono Aiuto” consente che il servizio venga utilizzato non solo dalle vittime della violenza intrafamiliare, ma da chiunque viva una situazione di disagio come donne, uomini, minori e anziani senza alcuna discriminazione di età, nazionalità o credo religioso. Particolare attenzione è data alle donne con un particolare servizio: “TelefonoAiuto per le donne vittime di violenza” e all’attivazione di uno “sportello anti stalking”Al Centro Antiviolenza Intrafamiliare Agrigento, contro ogni forma di Violenza Disagio e Discriminazione, si può chiamare dal lunedì al sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30, ai numeri 0922-22922 o al numero 351.271.2588, fax 0922-25457, è garantito l’anonimato.