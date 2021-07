Spinse ex nuora giù dalle scale, chiesta condanna per 55enne

Il pubblico ministero Alfonsa Fiore ha avanzato la richiesta di condanna a due anni e otto mesi nei confronti di un uomo di 55 anni di Agrigento, accusato di lesioni personali ai danni dell’ex nuora.

La vicenda risale ai primi giorni del 2017 quando – secondo l’accusa – avrebbe spinto giù dalle scale l’allora fidanzata del figlio in seguito ad alcuni screzi familiari. In particolare, secondo la ricostruzione della Procura di Agrigento, “per futili motivi, ha provocato lesioni personali consistite nella “Frattura parcellare del margine mediale della superficie articolare dell’astragalo” giudicate guaribili in complessivi 74 giorni, spingendola violentemente giù per le scale condominiali, per farla allontanare dalla propria abitazione”.

L’ex nuora, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Caponnetto, subì una frattura parcellare del margine mediale della superficie articolare dell’astragalo. Il 55enne, invece, è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica. Si torna in aula, davanti il giudice Alessandro Quattrocchi, il 9 settembre per repliche e sentenza.