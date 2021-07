Veronafiere premia i vini Cva di Canicattì

Il panel internazionale di degustazione del ‘Wine Without Walls’ e ‘5starwines’ di Veronafiere – chiamato a valutare le campionature presentate per questa sestaedizione – ha riconosciuto ed apprezzato il valore enologico raggiunto da CVA Canicattì negli ultimi anni, attribuendopunteggi di primordine a due etichette di punta della Cooperativa del vino di qualità: Arcifà 2020 ottiene 93 punti, mentre all’Aquilae Grillo Bio (94 punti), è stato attribuito il punteggio più alto assegnato dalla Giuria sui vini bio presentati in concorso.

Risultati di prestigio per due prodotti d’elezione all’apice della piramide qualitativa di CVA dove il Grillo e il Lucido – meglio conosciuto come Catarratto – sono protagonisti di un importanteprogetto di recupero e valorizzazione da parte dell’azienda agrigentina. Gioielli enologici di assoluto spessore, ispirati al genio e alla poetica pirandelliana, che identificano a pieno i vitignia bacca bianca della tradizione siciliana.

Tra gli eventi enologici più noti del panorama vitivinicolo europeoil Wine Without Walls (dedicato ai vini biologici) e 5StarWines (ai tradizionali) hanno visto, anche per il 2021 – una giuria di ‘wineprofessional’ provenienti da tutto il mondo passare al vaglio le oltre 2.000 etichette e premiare in centesimi quelle che megliohanno saputo interpretare il principio di ‘eccellenza’ in cantina.

“I 94 e 93 punti assegnati ad Aquilae Grillo Bio ed Arcifà 2020 – sottolinea Giovanni Greco, Presidente di CVA – consolidano,ulteriormente, la scelta della nostra cantina di puntare con fermezza e spirito di abnegazione sulla valorizzazione dei vitigni dei nostri territori. La nostra è una logica condivisa che nascedalla piena consapevolezza che i processi distintivi dei terroir intervengono in maniera rilevante nella definizione dell’espressione varietale di ciascun vitigno impiantato”.

Aquilae Bio 2020 è un Grillo in purezza, ottenuto da uve certificate in biologico, che rispetta a pieno le caratteristiche varietali di uno dei vitigni principe della Sicilia Occidentale. Un bianco versatile, dalla forte intensità aromatica e proverbiale finezza, con un’acidità appropriata e gradevole.

Arcifà 2020 nasce da un single vineyard a 500 m.s.l.m. Dal color giallo paglierino, al naso sprigiona sentori di sambuco e agrumi di Sicilia. Dotato di grande equilibrio e buona persistenza, esprime in modo autentico le migliori tipicità della tradizione enologica dell’Isola.