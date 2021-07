Agrigento, nuova ordinanza sulla movida: orari di chiusura e divieti

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato un’ordinanza, in vigore dall’1 luglio fino al 12 settembre, in materia di sicurezza pubblica e per fissare alcuni “paletti” nella movida della Città dei Templi.

Orari di chiusura dei locali

Nel centro città, Villaggio Mosè e nei quartieri periferici: Tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) devono chiudere alle 02:00 tutti i giorni. Per San Leone, invece, l’orario di chiusura è alle 02:00 dal lunedì al giovedì mentre nei festivi e prefestivi (venerdì,sabato e domenica) l’orario di chiusura è fissato alle 03:00.

Bevande alcoliche e contenitori in vetro

Vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale; vietato il consumo e/o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale; vietata la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi; vietata la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi;consentita dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcooliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.