Auto già dalla banchina finisce in mare, paura a Linosa

Tanta paura ma danni fortunatamente limitati questa mattina a Linosa, la seconda isola delle Pelagie dopo Lampedusa, a causa di un incidente risoltosi solo con danni alle cose.

Auto già dalla banchina verso il mare

Per cause ancora da accertare un’auto è volata già dalla banchina finendo in mare.

In realtà il mezzo è rimasto sospeso fra la stessa banchina e i sassi frangi flutti in un’area dove l’acqua marina è molto bassa. Si è trattato, comunque, di un incidente estremamente pericoloso quanto spettacolare e pauroso.