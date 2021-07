Canicattì: inaugurata l’area dog …… fatta a ……. di Dog ( video dell’inaugurazione))

Noi siamo soliti alle inaugurazioni del nulla o di strutture che poi risultano essere fuori norma o realizzate malamente. Un precedente su tutti la scuola Sandro Pertini, inaugurata due volte perché la tinteggiatura posticcia a seguito di un incendio, vendutaci per bonifica, fece uscire i bambini entrati vestiti di bianco come Calimero. Ma andiamo ai giorni nostri.

Area dog, un luogo dedicato agli animali e in particolare ai cani , dove i propri padroncini dovrebbero poterli portare e farli allenare con dei giochi presenti nell’area. Tutto molto bello se non fosse che l’area dog realizzata a Canicattì risulta essere ill frutto di un muratore fantasioso che in barba a tutte le disposizioni che prevedono l’istallazione di questi giochi, si è divertito nel festival del fai da te.

Il risultato : una serie di giochi posticci e pericolosi per animali e padroni , in totale assenza di qualsivoglia certificazione. Noi abbiamo più volte spiegato agli amministratori che una struttura del genere pere essere omologata deve rispettare alcuni criteri. Li ricordiamo: i giochi devono essere certificati e soggetti a omologazione insieme all’intero parco, devono possedere un codice identificativo inoltre le panchine presenti nell’area devono essere anche se per uso pubblico e non di tipologia “ il mio giardino” e inoltre , cosa importante e imprescindibile l’area oltre a dovere possedere delle zone d’ombra per padroni e animali deve avere al suo interno almeno una fontanella per fare dissetare gli animali specialmente dopo un percorso ginnico.

Noi abbiamo provato a spiegare queste cose agli amministratori , ma la voglia di inaugurare non gli ha consentito di ascoltare e leggere quanto da noi affermato. Siamo andati all’inaugurazione con la speranza che tutto ciò venisse preso in considerazione, ma nulla da fare , con fare arrogante ci hanno invitato a denunciare l’illecito… (per la serie chi se ne frega…. )Noi da giornalisti lo denunciamo sui social su questa testata e invitiamo le forze dell’ordine a mettere sotto sequestro quell’area dog.. che ci risulta dopo la nostra incursione essere stata inaugurata e già chiusa. Insomma un’area dog fatta a membro di dog.