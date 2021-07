Programmato l’adeguamento antisismico in due scuole di Ribera

Proseguono gli interventi progettuali per l’adeguamento antisismico degli istituti scolastici della provincia programmati dal Libero consorzio comunale di Agrigento ed inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi riguardano l’I.I.S.S. Francesco Crispi – I.T.C. e G. Giovanni XXIII di Ribera.

Per i servizi di progettazione è previsto un importo a base d’asta di affidamento di €. 882.156,17. Le offerte per la progettazione e le domande di partecipazione dovranno pervenire del 2 agosto 2021 entro le ore 12:00, in modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale appalti” del Libero consorzio comunale di Agrigento.

Nei giorni scorsi l’Ufficio “Attività negoziali e contratti” dell’Ente ha pubblicato il bando di gara mediante procedura aperta per gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale dell’I.I.S.S. Francesco Crispi – I.T.C. e G. Giovanni XXIII di Ribera. Gli interessati possono consultare tutta la documentazione nella sezione gare e appalti della home page del sito internet dell’Ente www.provincia.agrigento.it .

Per questi lavori l’Amministrazione si riserva di affidare direttamente al progettista dei lavori l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Le gare per la progettazione sono preliminari per richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori di adeguamento antisismico degli edifici interessati.