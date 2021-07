Il toelettatore di animali domestici, adesso è una professione certificata in Sicilia

La professione di toelettatore di animali domestici è stata certificata dalla Regione. L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, con un proprio decreto, ha infatti approvato ufficialmente l’inserimento di questa figura nel quadro che disciplina gli standard professionali nell’isola. Questo definisce anche requisiti, competenze e abilità per chi intende approcciarsi a questa attività con competenza e professionalità.

La soddisfazione di Cna Sicilia e Fnt

“Si tratta di un importante traguardo, nel quale abbiamo creduto investendo tempo ed energie”. Cna Sicilia e Fnt, Federazione Nazionale dei Toelettatori, esprimono grande soddisfazione per il completamento dell’iter che ha portato il toelettatore di animali domestici a diventare professione certificata anche in Sicilia.

“Un risultato straordinario per gli operatori del settore – affermano Francesco Cuccia e Maria Mosca, rispettivamente Responsabile Regionale del comparto per Cna e Referente Regionale per Fnt – finalmente dopo un intenso e proficuo lavoro siamo riusciti a indirizzare un percorso che ci ha visti fin dall’inizio proponenti e protagonisti. Un obiettivo concreto e duplice da una parte viene garantito l’innalzamento delle competenze e della qualità delle prestazioni svolte dagli operatori del settore, dall’altra la definizione del profilo di toelettatore si tradurrà in un inevitabile vantaggio per i numerosi proprietari di animali da compagnia, sicuri di potere fruire di servizi con standard elevati di igiene e salute complessiva”.

Inizia “battaglia” per inquadramento giuridico

“Ma il nostro impegno non si ferma qui. Andrà avanti adesso a livello nazionale – assicurano Cuccia e Mosca – seguiremo con attenzione e pressing quanto accadrà a Roma. Nei mesi scorsi è stata infatti presentata alla Camera una proposta di legge con l’obiettivo di definire l’inquadramento giuridico della figura di toelettatore sull’intero territorio italiano”.