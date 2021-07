Operazione di soccorso della Guardia costiera: salvate 6 persone

la sala operativa della Guardia costiera di Sciacca riceveva una richiesta telefonica di “may-day” da parte di una imbarcazione da diporto di circa 15 metri che, a circa 6 miglia nautiche di distanza dall’imboccatura del Porto di Sciacca, dichiarava di avere fumo in sala macchina e contestualmente di imbarcare acqua.

La presenza a bordo di 4 adulti e 2 bambini rendeva necessario l’immediato invio della motovedetta costiera CP 765 in forza al Comando, battello veloce e specificatamente idoneo per attività di ricerca e soccorso in mare che, dopo 15 minuti dalla richiesta di soccorso, intercettata l’imbarcazione in difficoltà e le persone, nel mentre rifugiatesi su una zattera di salvataggio, procedeva al sollecito trasbordo dei malcapitati per dirigere in Porto.

Allo sbarco presso la sede mezzi nautici dell’Ufficio Circondariale marittimo erano già presenti i sanitari del 118 di Sciacca che constavano le buone condizioni di salute dei naufraghi, visibilmente provati per quanto accaduto ma incolumi. Successivamente, i malcapitati venivano condotti presso la sede dell’Ufficio Circondariale marittimo ove venivano rifocillati e veniva assicurata assistenza logistica.

Contestualmente, venivano svolte, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia costiera di Sciacca, le attività di recupero e successivo trasferimento presso idoneo cantiere dell’unità sinistrata; sono in corso in corso le operazioni di accertamento delle dinamiche del sinistro.

Si ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero 1530 e che eventuali segnalazioni d’emergenza via radio il canale è il VHF 16.