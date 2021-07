“Superbonus 110%”, al via seminario dell’Ordine degli architetti di Agrigento

Le procedure, i requisiti, i controlli e il ruolo del professionista. Sono questi i temi che saranno trattati nel corso di un seminario, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, sugli incentivi del “Superbonus 110%” introdotti dal Decreto Rilancio 2020 per specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici.

Il seminario si svolgerà lunedì prossimo, dalle 08:30, all’hotel Dioscuri By Palace a San Leone. Dopo i saluti del Sindaco Franco Micciché, i lavori saranno aperti da Rino La Mendola, presidente dell’Ordine, e da Pietro Fiaccabrino, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e proseguiranno con gli interventi di Domenico Prisinzano, ingegnere e responsabile del dipartimento Unità – Efficienza Energetica dell’Enea; Salvatore Crapanzano, commercialista, esperto per gli aspetti fiscali; Giuseppe Grimaldi, architetto ed esperto per gli aspetti tecnici.

Modererà i lavori Giuseppe Mazzotta, consigliere e segretario dell’Ordine degli architetti. Il Seminario si concluderà in tarda mattinata con un question time, durante il quale i relatori risponderanno alle domande poste dai partecipanti.