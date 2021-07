17enne in prognosi riservata dopo incidente

Un ragazzo di 17 anni di Agrigento è rimasto seriamente ferito in seguito ad un brutto incidente che si è verificato in via Manzoni, nel centro della Città dei Templi. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato contro una Fiat Punto.

L’impatto è stato violento. Subito la corsa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove gli sono stati riscontrati un brutto ematoma cerebrale e la rottura del femore. I medici mantengono la prognosi sulla vita riservata.