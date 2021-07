50enne non ha soldi per mangiare: Polizia gli fa la spesa

“Sono solo e senza soldi, aiutatemi” . E’ stata la chiamata di un cinquantenne agrigentino al centralino del numero unico di emergenza del 112 con cui ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine a causa dello stato di indigenza in cui versa.

L’uomo, che ha nel reddito di cittadinanza l’unica fonte di sostentamento, non ha percepito la rata mensile del sussidio venendosi a trovare in gravissime difficoltà non potendo neanche soddisfare le basilari esigenze quotidiane quali l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari. Raccolta tempestivamente la richiesta di aiuto, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento – con donazioni spontanee – hanno fatto una colletta in ufficio e si sono recati in un supermercato della Città dei Templi per fornire all’interessato il necessario in segno di un concreto e tangibile gesto di solidarietà.