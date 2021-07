Campobello di Licata, chiuso al traffico un tratto di via Cavour per lavori

Il sindaco ha disposto la chiusura al traffico veicolare di un tratto di via Cavour, compreso tra le vie Firenze, Rossini e Palermo, per l’esecuzione di lavori, in programma il 6 luglio, tra le ore 11 e le ore 20.

L’Ufficio tecnico comunale dovrà collocare i dovuti segnali, le forze ordine incaricate dell’ esecuzione del provvedimento comunale.

Giovanni Blanda