Crack, marijuana ed eroina: denunciato commerciante di Aragona

I carabinieri della stazione di Aragona hanno denunciato un cinquantenne commerciante del posto per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. L’uomo è stato sottoposto ad un controllo nella mattinata di sabato e trovato in possesso di una dose di crack. La perquisizione personale eseguita sul posto, ha consentito di rinvenire sulla persona del commerciante una dose di droga del tipo crack ed un coltello a serramanico con lama di circa 15 cm.

Successivamente i militari dell’Arma hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di stupefacente di diversa natura, oltre a strumenti per il taglio ed il confezionamento della sostanza, quali ben quattro bilancini elettronici di precisione e sostanza da taglio, verosimilmente del tipo mannite, per circa 2 grammi. Oltre a tali strumenti sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana, circa 1 grammo di eroina, un ulteriore grammo di crack e due grammi di cocaina, suddivisa in due dosi.