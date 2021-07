Incidente mortale sul lavoro, ex sindaco di Palma chiede di patteggiare

L’ex sindaco di Palma di Montechiaro, Rosario Bonfanti, ha chiesto di patteggiare la pena ad un anno e otto mesi per la morte dell’operaio Michele Lumia, deceduto mentre stava lavorando in un terreno di proprietà dell’ex primo cittadino il 15 maggio 2019. L’altra imputata, Filippina Volpe, moglie di Bonfanti, ha chiesto invece di essere giudicata col rito abbreviato condizionato all’audizione di un teste. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Scopelliti e Giuseppe Cacciatore. L’accusa è sostenuta in aula dal pm Paola Vetro.

