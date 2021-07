La Regione rimette a nuovo la strada per Piano Battaglia, pronti fondi europei per 1,5 milioni

Dalla regione arriva l’ultimo passaggio in vista della completa riapertura della Sp 119, la strada che collega Polizzi Generosa a Piano Battaglia, la località sciistica del Palermitano. L’Ufficio speciale di Palazzo Orleans, diretto dall’ingegnere Leonardo Santoro, ha ultimato e trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo, il progetto esecutivo che consentirà all’Ente di bandire la gara per la messa in sicurezza della disastrata arteria provinciale.

Un milione e mezzo per la riapertura della SP119

I fondi a disposizione ammontano a un milione e 500 mila euro e arriveranno, tramite il dipartimento regionale delle Infrastrutture, dal PO FERS 2014/2020 per l’area delle Madonie. “Si tratta – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – di un percorso che ha una storia particolarmente tormentata, considerato che a partire dal 2006 è stato inibito in più punti al transito a causa delle numerose frane che hanno distrutto intere parti della carreggiata. Abbiamo consegnato quest’altra spinosa pratica alla nostra Struttura proprio per archiviare definitivamente una lunghissima stagione di pericoli e disagi e presto, oramai, potranno partire i lavori necessari per eliminare le molteplici interruzioni”.

