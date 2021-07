Sciacca, nasce il “Tavolo Povertà” per sostenere i senza fissa dimora

L’Amministrazione comunale di Sciacca ha programmato l’istituzione del “Tavolo Povertà”. L’obiettivo è sostenere le persone senza fissa dimora e in difficoltà attraverso aiuti mirati.

“Il tavolo – spiegano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino – dovrà aggregare tutti i soggetti che storicamente collaborano con l’Amministrazione comunale e il Distretto Socio-Sanitario D7 e altri che rappresentano un canale di osservazione privilegiata sul fenomeno povertà.”

Il sindaco Valenti e l’assessore Mondino hanno demandato al dirigente del 3° Settore Venerando Rapisardi la predisposizione di un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a cui potranno fare seguito protocolli d’intesa e/o Patti di Comunità, formalizzando il ruolo del Tavolo, dando il via a micro-gruppi di lavoro per riunire realtà ed esperienze interessate a mettere in atto, in una logica di “welfare condiviso”, azioni e programmi per il contrasto della povertà. Per le risorse, si evidenzia, si potrà fare riferimento ai fondi trasferiti ai Distretti Socio-Sanitari facenti parte della quota a carico del Fondo Povertà 2017 e all’eventualità di sponsor esterni che potrebbero finanziare direttamente gli interventi o mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per la realizzazione dei singoli progetti.