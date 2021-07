Vivere Ateneo torna con Assistest, corso gratuito per i futuri universitari

Vivere Ateneo torna con il progetto ASSISTEST, giunto all’XI edizione.

Con AssisTest, il Corso estivo GRATUITO di preparazione ai Test universitari offerto dai ragazzi di Vivere Ateneo ai neo-maturati e a tutti coloro i quali si apprestano ad affrontare i Test di Ammissione, offriamo come sempre entusiasmo, competenza e supporto in un momento così importante nella vita di un futuro studente come l’ingresso al mondo dell’Università.

Più di 180 ore di Lezioni e Supporto online COSTANTE : terremo delle lezioni online e vere simulazioni dei test; i ragazzi della nostra associazione si presteranno ad esporre gli argomenti richiesti dai singoli test e ad approfondire concetti poco chiari. Cosa più importante: ci concentreremo sui QUIZ, la vera prova con cui gli studenti si confronteranno a settembre.

: terremo delle lezioni online e vere simulazioni dei test; i ragazzi della nostra associazione si presteranno ad esporre gli argomenti richiesti dai singoli test e ad approfondire concetti poco chiari. Cosa più importante: ci concentreremo sui QUIZ, la vera prova con cui gli studenti si confronteranno a settembre. Serietà e competenza che da sempre ci contraddistinguono. Siamo giunti all’undicesima edizione di questo brillante progetto e siamo stati valutati sempre con ottimi risultati in termini di qualità e professionalità. Siamo stati I PRIMI a mettersi a disposizione degli studenti, prima ancora che diventassero nostri colleghi.

che da sempre ci contraddistinguono. Siamo giunti all’undicesima edizione di questo brillante progetto e siamo stati valutati sempre con ottimi risultati in termini di qualità e professionalità. Siamo stati I PRIMI a mettersi a disposizione degli studenti, prima ancora che diventassero nostri colleghi. Risparmio! Ci teniamo ancora a sottolineare che il progetto è totalmente gratuito come tutte le attività della nostra associazione.

Non sarà richiesto alcun obbligo di frequenza, né requisito particolare per iscriversi.