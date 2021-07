Aveva portato con sè i figli minori durante una rapina: arrestata 34enne

Aveva fatto da palo durante una rapina ad un’armeria di Caltanissetta e per non destare sospetti aveva portato con sé i figli minorenni. La polizia ha arrestato una donna di 34 anni dando esecuzione all’ordine di carcerazione disposto dalla Procura in quanto la condannata deve ancora scontare oltre due anni di pena in carcere. La rapina risale al 6 ottobre 2016. La banda aveva narcotizzato il titolare del negozio per poi impossessarsi di armi e munizioni da rivendere.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire il ruolo di ogni soggetto e anche della donna oggi tratta in arresto la quale aveva il ruolo di palo e per non destare sospetti aveva portato con sé i figli piccoli. Dopo un primo periodo di detenzione in carcere e domiciliare, la donna, così come gli altri complici, era tornata in libertà in attesa dell’esito del processo. Dopo la condanna a oltre tre anni di reclusione, la procura ha disposto l’arresto