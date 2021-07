Il 10eLotto premia la Sicilia: vinti 100mila euro a Lascari

Il 10eLotto premia un giocatore di Lascari, in provincia di Palermo. Nella località siciliana, riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 100mila euro. Il premio è arrivato con una giocata da 3 euro – nell’estrazione di sabato 3 luglio – in cui è stato centrato un 9 doppio oro. Sempre in Sicilia, ma grazie al Lotto, è arrivato poi un premio da 62.375 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote.

loading..