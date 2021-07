Morto in ospedale nel cuore della notte, indagato medico del Pronto Soccorso di Agrigento

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagato un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in seguito alla denuncia dei familiari di un 75enne di Favara, deceduto lo scorso 28 giugno. L’uomo era arrivato nel nosocomio agrigentino lamentando gravi problemi respiratori. La situazione è precipitata in fretta fino alla morte.

Il 76enne era stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso con particolare riferimento al covid.Prima del ricovero era stato fatto transitare da una specie di filtro creato appositamente per quei casi sospetti. Il medico indagato (è un passaggio obbligatorio per poter svolgere ulteriori accertamenti) ha nominato l’avvocato Giusy Katiuscia Amato come difensore.