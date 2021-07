Allarme brucellosi bovina in Sicilia, focolai in alcuni allevamenti

È allarme brucellosi bovina in Sicilia, dopo la scoperta di focolai in alcuni allevamenti dell’Isola. A lanciare l’allerta è la Cia agricoltori Italiani della Sicilia.

“L’attenzione della CIA Sicilia nei confronti della zootecnia isolana è sempre stata alta e tempestiva, anche in tempi non emergenziali – dichiara Rosa Giovanna Castagna presidente di Cia agricoltori Italiani della Sicilia – la nuova normativa comunitaria ha di fatto bloccato le movimentazioni dei capi bovini da ristallo, ma già da diverse settimane lavoriamo alla soluzione di tale blocco a causa di alcuni focolai di brucellosi bovina. Per questo motivo condividiamo la proposta del Ministero della Salute di un protocollo che, nel rispetto normativo e nella tutela di tutti, possa consentire agli allevatori siciliani di movimentare i propri capi verso le altre regioni”.

Cosa è la brucellosi: i sintomi

È una malattia infettiva provocata dai batteri del genere Brucella. Colpisce principalmente gli animali, causando mastite bovina e aborto, sempre nei bovini. I sintomi possono essere cronici: febbre, debolezza, sudorazione e dolori diffusi. La brucellosi può colpire accidentalmente anche l’uomo, provocando alcune malattie febbrili. Ma secondo gli esperti non ci sarebbero al momento prove della trasmissione dell’infezione batterica da uomo a uomo.

La malattia si contrae soprattutto dal contatto ravvicinato con gli animali infetti o con i prodotti di origine animale.