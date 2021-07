Corruzione in atti giudiziari, chiesta condanna per ex sindaco di Licata

Il procuratore generale Caterina Bartolozzi ha avanzato la richiesta di condanna a cinque anni nei confronti dell’ex sindaco di Licata, Angelo Balsamo, per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. La vicenda è oltremodo complicata e vede sul banco degli imputati l’ex sindaco di Licata, Angelo Balsamo, noto avvocato, già condannato in primo grado a due anni e mezzo di reclusione.

