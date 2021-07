Nel Distretto Turistico Valle dei Templi due itinerari del Treno della Dolce Vita

Dal 2023 Agrigento e l’area del Distretto Turistico Valle dei Templi saranno tappa di ben due dei tre itinerari siciliani del progetto «Il Treno della Dolce Vita», una commistione tra lusso e territorio.

Il treno è stato presentato in questi giorni lungo la tratta Palermo-Cefalù, a bordo di carrozze d’epoca francesi anni Venti della «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grands express européens» vagoni restaurati del famoso Orient Express.

A realizzare l’iniziativa è Arsenale spa, società italiana del settore dell’ospitalità, con Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Nell’Isola saranno tre gli itinerari dedicati. I cinque treni, al momento in fase di allestimento secondo il design italiano degli anni Sessanta, saranno pronti a partire tra due anni. Percorreranno sedicimila chilometri di linee ferroviarie da Nord a Sud della Penisola e attraverseranno quattordici regioni.

Italianissimi sia i percorsi, sia il menù di alta gastronomia, realizzato in collaborazione con i migliori chef e bartender, sia il design. E, naturalmente, il nome scelto per il progetto: “Il Treno della Dolce Vita” che richiama il grande fervore eclettico, artistico e cinematografico degli anni del boom economico. Così i turisti viaggeranno a bordo di carrozze ispirate al design italiano degli anni Sessanta e Settanta, alle influenze dei grandi creativi come Carlo Scarpa, Gio Ponti, Piero Fornasetti e Ignazio Gardella. Il design degli arredi si fonderà insieme all’arte di Fontana, Bonalupi, Castellani e molti altri maestri dello Spazialismo italiano.

A coinvolgere il territorio del Distretto Turistico Valle dei Templi saranno “Sicilia da bere”, itinerario enologico e gastronomico dalla Sicilia occidentale fino a quella orientale che toccherà anche Licata e Butera, e “Sicilia barocca”, itinerario alla scoperta delle bellezze del Barocco siciliano che toccherà anche Caltanissetta.

“Siamo orgogliosi di poter comunicare che il tour della Dolce Vita nel 2023 interesserà i nostri luoghi – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi –. Si tratta di un’iniziativa di altissimo livello che coinvolge le più belle località d’Italia. Il nostro territorio, ancora di più e ancora meglio, deve farsi trovare pronto, ospitale, accogliente e organizzato per accogliere questi e tutti gli altri viaggiatori che vorranno onorarlo della loro visita”.