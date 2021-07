Ribera, a fuoco indumenti donati alla Caritas

Fuoco agli indumenti donati dalle persone alla Caritas per i più bisognosi. Il raid è avvenuto davanti la sede dell’associazione a Ribera, in via Ospedale, di ieri pomeriggio. Qualcuno si è avvicinato agli indumenti dandogli fuoco. Le fiamme in breve tempo hanno anche danneggiato una finestra dei locali. Ad accorgersi del rogo un venditore ambulante che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto personale del corpo forestale che si è occupato dell’incendio mentre i carabinieri della locale Tenenza, e agenti della Polizia Locale, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

