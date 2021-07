Scoperta maxi piantagione marijuana a Canicattì: arrestato 36enne

I poliziotti del commissariato di Canicattì, insieme agli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, hanno arrestato un 36enne di Licata in seguito ad un blitz antidroga scattato in un fondo agricolo in contrada Corrige Sanfilippo. La polizia ha rinvenuto oltre 4mila piante di marijuana per un peso complessivo di 2.100kg. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 250 mila euro.

A fare da guardia alla maxi piantagione c’era il licatese già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. Era armato ed in possesso di una pistola calibro 7.65 con sette colpi. Adesso è finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione, produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto illegale di armi.