Braccianti agricoli sfruttati a Campobello di Licata: chieste sei condanne

La Procura Generale di Palermo ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti dei sei imputati coinvolti nell’inchiesta “Ponos”, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento nel 2019 che ha fatto luce sul fenomeno del caporalato nell’agrigentino. L’inchiesta in un primo momento era stata coordinata dalla Procura di Agrigento con il pm Gloria Andreoli e poi passata per competenza alla Procura Distrettuale. Le investigazioni, svolte con numerosissimi servizi di pedinamento e con un complesso sistema di intercettazione e di riprese video, hanno svelato l’esistenza di una complessa organizzazione che sfruttava senza scrupoli manodopera extracomunitaria per lavori agricoli di vario tipo su tutto il territorio agrigentino e anche oltre. Un fenomeno di caporalato, insomma articolato e con una solida struttura verticistica, che vedeva, come capi promotori cd organizzatori, due donne di origine slovacca, madre e figlia. Il processo è in corso davanti la seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo. Il 30 settembre la parola passerà alla difesa composta dagli avvocati Giovanni Pace, Daniele Re, Michele Musotto, Salvatore Loggia.

