Fontana Bonamorone, Firetto: “lavori appaltati ma cantiere fermo”

“Sono ancora inspiegabilmente fermi i lavori di riqualificazione della fontana di Bonamorone e del marciapiede della strada che scende a Valle. Era un progetto che avevamo fortemente voluto e progettato con l’intento di realizzare anche fisicamente e non solo idealmente la congiunzione tra la Valle dei Templi e la città.” A parlare è l’ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto.

“I lavori, finanziati dal Parco Archeologico per un importo di 286.360,63 euro, prosegue Firetto, erano stati pure aggiudicati ma del cantiere neanche l’ombra. Il progetto prevedeva di riqualificare la storica fontana di Bonamorone e il tratto di panoramica dei Templi che arriva fino alla curva e immette sulla strada che arriva all’ingresso del Tempio di Giunone: un tratto comunale per il quale era stata prevista la messa in sicurezza del percorso pedonale, perché è spesso utilizzato da turisti. Inoltre il progetto prevedeva il recupero dell’intera area attorno alla fontana.”