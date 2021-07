Girgenti Acque, lavoratori in assemblea: “Possibili ritardi nell’erogazione”

Dopo il comunicato di ieri delle organizzazioni sindacali che sollecitavano un intervento delle istituzioni a garanzia della continuità del servizio pubblico e della salvaguardia dei posti di lavoro, arriva un comunicato della Gestione Commissariale che avvisa che, “per il giorno 9 luglio 2021, ultime 5 (cinque) ore lavorative, le OO.SS. di interesse hanno indetto una Assemblea Sindacale del personale impiegato per la Gestione del S.I.I. ATI AG9”.

Il comunicato avvisa gli utenti che “per tale ragione saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l’utenza di interesse”.

Sempre più complicata, dunque, la vicenda del servizio idrico in provincia di Agrigento.

Oggi, in Prefettura, vertice alla presenza del Prefetto, Maria Grazia Cocciufa, del Commissario Straordinario, Gervasio Venuti, e del presidente dell’Ati, Francesca Valenti. E’ una corsa contro il tempo per cerca di scongiurare il blocco delle attività, a seguito della determinazione del tribunale fallimentare che ha di fatto, al momento, congelato i crediti esigibili dalla gestione commissariale riferiti al periodo antecedente il 16 marzo 2021, data della dichiarazione dello stato di insolvenza delle due, ormai ex, società Girgenti Acque e Hydortecne.

Voci di corridonio parlando di un tentativo di bloccare, con un intervento del tribunale, ciò che era stato determinato dal tribunale fallimentare, intervento che potrebbe essere giustificato da rischi di emergenza sociale e sanitaria.