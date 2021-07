Pietro Nava cittadino onorario di Canicattì

Pietro Ivano Nava, il supertestimone dell’omicidio del Giudice Rosario Livatino è ufficialmente cittadino onorario di Canicatti’. La manifestazione, a cui Nava non ha partecipato per ovvi motivi di sicurezza, si è svolta’ ieri alle 18.30 nel complesso monumentale del Centro Culturale Intercomunale di San Domenico. A distanza di quasi 31 anni da quel tragico agguato infatti e’ ritenuto ancora “soggetto a rischio” destinatario di un verdetto di morte delle famiglie mafiose agrigentine.



Con la manifestazione di oggi si concretizza il deliberato del consiglio comunale dell’8 aprile 2021 di conferire la cittadinanza onoraria a Nava come da tempo chiesto dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” che il 23 settembre 2000 in un cine teatro Odeon deserto conferirono al supertestimone una medaglia d’oro che gli venne puntualmente consegnata. Una cerimonia, dall’alto profilo culturale, che ha visto anche la presenza di S.E. il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, alla quale è stata consegnata simbolicamente la pergamena della cittadinanza onoraria e le chiavi della Città che saranno fatte pervenire a Pietro Nava.

Presente anche, in videoconferenza, S.E. il Prefetto Giovanna Stefania Cagliostro, nuovo commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con un intervento conclusivo della cerimonia. Numerose le autorità civili, militari e religiose – tra questi il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, e il capitano Luigi Pacifico, comandante della Compagnia di Canicattì – presenti all’iniziativa che, per ragioni di sicurezza e per le disposizioni anticovid sarà a numero chiuso. L’intera cerimonia potrà essere seguita in diretta fb sui canali social del Comune di Canicattì.