Psr, il Tar Palermo sanziona comportamento assessorato Agricoltura: basta prendere in giro i cittadini!

Con Ordinanza n. 448 dell’8 luglio 2021, la Sezione Terza del Tar Sicilia – Palermo, relatore Dott. Bartolo Salone, Presidente Dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, ha accolto il ricorso di un giovane imprenditore agricolo di Castronovo di Sicilia assistito dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo di Legalit – Avvocati associati, definendo il comportamento dell’amministrazione regionale come contrario ad ogni criterio di correttezza e buona fede.

Ed infatti, da oltre tre anni, l’amministrazione regionale costringe in un estenuante balletto un giovane imprenditore che, dopo aver presentato istanza di finanziamento per un progetto di insediamento in agricoltura e di miglioramento dell’attività agricola di famiglia, è stato dapprima escluso dalla procedura perché, secondo l’Assessorato, il fondo oggetto del progetto di miglioria, avrebbe già dovuto essere produttivo.

Tuttavia, poiché per le stesse ragioni l’amministrazione regionale aveva escluso numerosi candidati, a seguito di altrettante numerose rimostranze, l’assessorato si determinava in un promo momento a sospendere gli effetti della graduatoria del 30 aprile 2019, e dall’altro offriva la possibilità di presentare all’autorità di gestione del PSR Sicilia 2014 – 2020 istanze di riesame corredate dalle relative memorie giustificative.

Il giovane imprenditore di Castronovo di Sicilia, già assistito in quella fase dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo presentava un primo, apposito, ricorso gerarchico al Dirigente Generale.

Quest’ultimo, dopo avere costituito un apposito gruppo di lavoro, accoglieva le doglianze formulate dal primo riposizionandolo correttamente in graduatoria in posizione utile per poter essere finanziato.

Dopo aver realizzato i primi investimenti, anticipando con fondi propri le opere finanziate, il giovane imprenditore si vedeva nuovamente escludere sempre per le stesse ragioni.

Così lo stesso presentava un primo ricorso al Tar Sicilia Palermo.

Tuttavia, a seguito di un interlocuzione con l’Assessorato, che frattanto aveva palesato la propria volontà di annullare in autotutela il provvedimento di esclusione, il cittadino rinunciava al proprio ricorso, ricevendo successivamente, nel mese di settembre 2020, il provvedimento che lo reintegrava in graduatoria.

Il provvedimento di riammissione in graduatoria, veniva motivato dall’Assessorato Regionale in forza di alcune pronunce rese in sede cautelare dal CGA, che avevano statuito l’illegittima interpretazione del bando posta in essere dall’amministrazione regionale.

Sennonchè, nelle more, intervenivano alcune sentenze del Tar Sicilia Palermo che, di fatto, sconfessavano le pronunce cautelari del CGA.

Così, dopo aver fatto insediare il giovane imprenditore di Castronovo di Sicilia e dopo avergli fatto anticipare oltre 100.000,00 euro di spese, l’assessorato ha nuovamente escluso il cittadino.

Quest’ultimo, tuttavia, non demordendo, si è nuovamente rivolto allo Studio Legalit Avvocati Associati, in persone degli Avv.ti Giovanni Puntarello e Luciana Russo che hanno ottenuto ragione per il loro assistito.

Come si legge nell’ordinanza “è sostenuto da sufficiente fumus boni iuris il primo motivo di ricorso, atteso che l’Assessorato resistente non ha fatto corretta applicazione dei principi e delle regole giuridiche che sovrintendono all’esercizio del potere di autotutela pubblicistica e, in particolare, dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, L. n. 241/1990, tenuto conto dell’affidamento circa la definitiva ammissione a finanziamento ingenerato in capo alla parte ricorrente dalla decisione di parziale accoglimento del ricorso gerarchico, della omessa motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio di tale decisione e della mancata considerazione dell’interesse del destinatario del provvedimento a fronte dell’esercizio del potere di autotutela”.

Per l’effetto, il Tar Palermo