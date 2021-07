Scontro moto-camion a San Leone: ferito 26enne

Un ventiseienne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo via Cavaleri Magazzeni, a San Leone. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è andato a scontrare contro un camion della nettezza urbana.

Il centauro è stato scaraventato sul selciato riportando traumi sparsi. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i dipendenti della nettezza urbana, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Poi il trasferimento in ospedale. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.