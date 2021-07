Aggredirono brutalmente connazionale a Canicattì: due condanne

Il gup del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto la condanna a tre anni di reclusione (pena ridotta di un terzo in virtù del rito abbreviato) nei confronti di due 40enni entrambi originari della Romania, accusati della selvaggia aggressione ai danni del connazionale di 37 anni. Quest’ultimo, aggredito a calci e pugni nonchè con arma impropria, è stato ridotto in fin di vita e successivamente ricoverato in prognosi riservata in una unità specializzata ospedaliera di Palermo.

Il fatto è avvenuto a Canicattì nel maggio dello scorso anno. Gli aggressori indicati da diversi testimoni, dopo il violento attacco si erano dati alla fuga ma, dopo qualche ora, sono stati rintracciati a Canicattì dai poliziotti con ancora gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. La feroce aggressione maturata in un contesto di degrado sociale, caratterizzato da abuso di alcool, sembrerebbe scaturita da motivi riconducibili a banali controversie di natura economica.