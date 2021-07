Aias, a Catania la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro. Ugl Salute: “Fiduciosi per una positiva chiusura dell’accordo”

E’ proseguita nei giorni scorsi nella sede del Consorzio siciliano di riabilitazione Aias di Viagrande, a Catania alle pendici dell’Etna, la trattativa tra parte datoriale e sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Per la Ugl hanno preso parte all’incontro il Segretario Nazionale della federazione Salute Gianluca Giuliano con il suo vice Carmelo Urzì che, al termine dei lavori, si sono dichiarati moderatamente soddisfatti per l’attività di studio e proposta portata avanti fino ad oggi dal sindacato. “Il confronto sta continuando in un clima disteso tra i partecipanti e siamo fiduciosi sulla conclusione positiva del negoziato che, adesso, farà nuovamente tappa a Roma. Contiamo di finire la trattativa in tempi rapidi, anche perchè ci sembra alquanto doveroso garantire il prima possibile gli adeguati riconoscimenti normativi ed economici che i lavoratori del comparto attendono da qualche anno. Da parte nostra – concludono Giuliano e Urzì – abbiamo profuso e continueremo a profondere le migliori energie possibili per far si che si raggiunga un accordo migliorativo ed all’avanguardia.”

