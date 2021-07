Incidente autonomo, era ubriaco alla guida: denunciato

Incidente stradale autonomo lungo via dei Fiumi, tra il quartiere di Villaggio Mosè e San Leone, ad Agrigento. Il bilancio è di un ferito lieve e di una denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Uno dei due è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Per l’altro, oltre lo spavento, è scattata anche la denuncia essendo risultato positivo all’alcool test. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia, il personale sanitario e anche i carabinieri.