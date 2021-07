Operazione “Waterloo”: li provvedimenti del Tribunale del Riesame

Stanno uscendo i provvedimenti del Tribunale del Riesame, relativamente all’operazione Waterloo.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha ribadito con forza la conferma del provvedimento restrittivo. Di diverso avviso i legali degli arrestati che hanno chiesto la scarcerazione di tutti e l’annullamento del provvedimento di cattura.

I giudici hanno deciso la liberazione di Marco Campione, 58 anni, ex dominus di Girgenti Acque, finito in carcere nei giorni scorsi, e di Piero Angelo Cutaia, 51 anni, direttore amministrativo dell’ex gestore del servizio idrico integrato di Agrigento, che si trovava ristretto ai domiciliari, Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale di Girgenti Acque nonché di Calogero Patti, 53 anni, dipendente della oramai ex Girgenti Acque, anch’egli, fino a poco fa, primo dalle decisione del Riesame, ai domiciliari.

Si attendono le decisioni del Riesame circa la posizione degli altri coinvolti nell’operazione Waterloo, Giandomenico Ponzo, direttore generale di Girgenti Acque, e di Piero Arnone, ex amministratore delegato di Hydortecne.