Realmonte, bar in fiamme a Lido Rossello per un corto circuito

i Carabinieri della Stazione carabinieri di Realmonte sono intervenuti nella località balneare di Lido Rossello –Punta Piccola- a seguito di un incendio divampato presso il chiosco denominato Oasi Bar.

L’incendio, provocato da un corto circuito come accertato dai Vigili del Fuoco di Agrigento, intervenuti per domare le fiamme, ha seriamente danneggiato una struttura in legno di circa 9 mq adibita ai servizi igienici.