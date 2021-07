Caduta massi a Realmonte, interviene Mareamico

Negli scorsi mesi a Realmonte è caduto in mare un pezzo di falesia, che ha fatto sparire la famosa grotta delle piscine. “Nonostante il pericolo costante, dice l’associazione Mareamico, molti diportisti continuano a frequentare la spiaggia, facendo finta di non sapere che lì vi sia un divieto di balneazione ed un grosso rischio di crolli. Ora non potranno dire più di non sapere!!”

Le immagini video https://www.facebook.com/835808973122116/videos/347883806857784