Deve scontare pena di sei anni per reati contro la persona: arrestato 58enne

Il personale di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro a seguito di un controllo amministrativo presso un B&b sito nel comune di Campobello di Licata, dava esecuzione al provvedimento di Ordine di esecuzione per la carcerazione nr. SIEP 284/2020, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario – Ufficio Esecuzioni Penali – di Agrigento emesso in data 03.12.2020, nei confronti di un uomo di 58 anni, già gravato da numerosi precedenti di Polizia e Penali, il quale dovrà scontare la pena di 6anni e 3mesi per reati contro la persona. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento.

