Gruppo di giovani palermitani positivi a variante delta bloccati in Spagna

La variante delta del Covid19, quella che adesso fa più paura, è particolarmente diffusa in Spagna, dove allo stato attuale ci sono circa 10 mila contagi al giorno.

E’ stata proprio la variante delta a rovinare la vacanza di un gruppo di giovani amici palermitani, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni che hanno scoperto, proprio nel paese straniero, di essere positivi al Covid19.

Palermitani bloccati in Spagna

I ragazzi si erano concessi qualche giorno di vacanza a Lloret de Mar, ma quando sono arrivati all’aeroporto di Barcellona per ritornare a Palermo sono stati sottoposti a tampone, ed è emersa la loro positività.

Nel gruppo di amici, erano tutti vaccinati con la prima dose di siero, tranne un ragazzo perché negli ultimi 6 mesi aveva avuto un problema polmonare e quindi gli era stato consigliato di rinviare il vaccino.

Adesso si trovano in isolamento al terzo piano di un albergo di Girona, dedicato alle persone infettate dal Covid19.

Il problema è rappresentato dal fatto che, per lo stato spagnolo, dal giorno 16 luglio dovranno lasciare l’albergo e trovare una soluzione da soli ma non potranno fare rientro in Italia. I genitori dei ragazzi hanno contattato la Farnesina ma non avrebbero al momento ricevuto alcuna risposta.

La madre di uno dei ragazzi è volata in Spagna

La madre di uno dei sette ragazzi bloccati in Spagna è volata verso il paese straniero e al momento si sta prendendo cura di loro perché nell’albergo i ragazzi sarebbero abbandonati a loro stessi.

E’ da precisare che non tutti i ragazzi sono positivi al virus. Due infatti non lo sono, ma hanno comunque trascorso la vacanza insieme agli amici, condividendo stanze d’albergo e uscite nei locali.

Tuttavia sono riusciti a rientrare, anche se nessuno all’aeroporto avrebbe controllato la loro documentazione.

La madre di uno dei ragazzi contagiati che è andata in Spagna, sta accudendo il gruppetto e ha dovuto anche comprare saturimetri, termometri e tachipirina.

Tra i ragazzi, inoltre, c’è chi ha finito i soldi e non sa cosa fare. Come detto, in albergo potranno rimanere, come previsto dai protocolli spagnoli, solo fino al 15 luglio.

Come rientrare a Palermo?

I genitori sperano adesso che la Farnesina intervenga. Di certo, per rientrare a Palermo, non potranno prendere un volo, perché si tratterebbe di mettere a rischio altre persone.

I genitori dei ragazzi stanno pensando di andarli a prendere con un furgone.