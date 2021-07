Incendia casa abbandonata per rubare rame dai cavi elettrici, denunciato 77enne

I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno denunciato un pensionato 77enne responsabile di aver appiccato un incendio all’interno di un’abitazione ormai disabitata nel pieno centro di Lentini per recuperare il rame contenuto all’interno di cavi elettrici.

I vicini hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco

Le cose però non sono andate come previsto poiché l’uomo non è riuscito a contenere le fiamme che si sono velocemente propagate all’interno dell’immobile, il vicinato, notando la densa coltre di il fumo che fuoriusciva ha subito avvisato i carabinieri ed i vigili del fuoco.

L’anziano si è dato alla fuga ma i militari lo hanno individuato

L’anziano è subito fuggito con un complice poco prima dell’intervento dei militari che però hanno visionato i sistemi di videosorveglianza della zona individuandolo.