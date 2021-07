Osservatorio Immobiliare.it: in Sicilia i prezzi di vendita continuano a calare

Ancora in negativo la Sicilia per quel che riguarda i costi del residenziale nel primo semestre del 2021. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita si sono attestati a 1.133 euro al metro quadro, con un calo del 2,7% rispetto al semestre precedente. Invariato invece il prezzo delle locazioni.

Tra i capoluoghi, solo Trapani e Agrigento fanno registrare un segno più nei prezzi rispetto a luglio-dicembre 2020 (+4% e +2,4%, rispettivamente). Palermo e Catania – entrambe oltre i 1.200 euro/mq (1.285 e 1.241, rispettivamente) – le più care. La città più economica si conferma Caltanissetta, dove sono sufficienti 743 euro/mq per trovare casa.

Le locazioni

Il costo medio delle locazioni a livello regionale rimane fisso a 6,70 euro al metro quadro. Si distinguono per le oscillazioni positive Siracusa e Ragusa (+9,2% e +5,4%, rispettivamente), in forte calo invece Agrigento, Caltanissetta e Trapani (-6%, -5% e -4,9%, rispettivamente). Per quanti cercano una casa da affittare Siracusa è la città più cara: 8,3 euro/mq. Seguono Catania e Palermo, entrambe oltre i 7 euro/mq (7,7 e 7,2, rispettivamente). Anche nell’affitto Caltanissetta si evidenzia come l’alternativa più economica, solo 3,8 euro/mq.

ANDAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA

COMUNE Media di €/mq DELTA 6mesi 12mesi Agrigento comune 932€ 2,4% 0,4% provincia 796€ -5,4% -3,2% Caltanissetta comune 743€ -0,7% -4,6% provincia 728€ 0,4% -8,4% Catania comune 1.241€ -2,3% -4,4% provincia 1.139€ -0,7% -2,8% Enna comune 1.012€ -2,9% -4,1% provincia 653€ 0,0% -4,4% Messina comune 1.115€ -1,8% -3% provincia 1.408€ -2,8% -0,2% Palermo comune 1.285€ -1,9% -2,1% provincia 1.101€ 0,5% 2,4% Ragusa comune 970€ -4,8% -6,1% provincia 982€ -6,2% -8,3% Siracusa comune 1.115€ -1,4% -1,5% provincia 886€ 0,0% -2,2% Trapani comune 901€ 4% 0,9% provincia 953€ -3,8% -2,7% REGIONE SICILIA 1.133€ -2,7% -3,5%

Fonte Immobiliare Insights

ANDAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

COMUNE Media di €/mq DELTA 6mesi 12mesi Agrigento comune 4,7€ -6% -11,3% provincia 4,2€ -4,5% -6,7% Caltanissetta comune 3,8€ -5% 0% provincia 4€ -4,8% 5,3% Catania comune 7,7€ 1,3% 1,3% provincia 6,5€ 1,6% 3,2% Enna comune Nd Nd Nd provincia Nd Nd Nd Messina comune 6,2€ -1,6% 0% provincia 7,6€ 2,7% 22,6% Palermo comune 7,2€ 0% 4,3% provincia 5,6€ -1,8% 9,8% Ragusa comune 5,9€ 5,4% -11,9% provincia 7,6€ 38,2% 33,3% Siracusa comune 8,3€ 9,2% 10,7% provincia 5,5€ 37,5% 19,6% Trapani comune 5,8€ -4,9% -1,7% provincia 4,8€ -4% -2% REGIONE SICILIA 6,7€ 0% 3,1%

Fonte Immobiliare Insights